الخارجية المصرية: ذكرى رحيل ياسر عرفات تذكرنا بأهمية وحدة الصف لتحقيق رسالته

قالت القاهرة، الأحد، إن الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، تذكرنا بأهمية وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق السلام.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ في تغريدة عبر حساب الوزارة بـ"تويتر": ""تحية إلى رمز النضال الفلسطيني.. إلى روح الزعيم ياسر عرفات فى ذكرى رحيله الرابعة عشرة".

وأوضح أن الذكرى "تذكرنا اليوم بتضاعف أهمية الرسالة التي لطالما حملها ‫أبو عمار على عاتقه.. رسالة وحدة الصف الفلسطيني في سبيل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتحقيق السلام".

وتقود القاهرة محاولات لتجميع الصف الفلسطيني وإعادة مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل المتوقفة منذ 2014.

واليوم عبر فعاليات رسمية وشعبية، يحيي الفلسطينيون، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات.

توفي عرفات عام 2004، عن عمر ناهز 75 عاما، في مستشفى "كلامار" العسكري في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت الوفاة إثر تدهور سريع في صحته، في ظل حصاره، لعدة أشهر، من جانب الجيش الإسرائيلي في مقر الرئاسة (المقاطعة) بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتسميم عرفات، ويقولون إنه لم يمت بسبب تقدم العمر، أو المرض، ولم تكن وفاته طبيعية، وهو ما تنفيه إسرائيل.