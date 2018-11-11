انشقاق وزير إعلام الحوثيين ووصوله إلى الرياض

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، السبت، أن وزيراً في ما يسمى حكومة "الحوثيين"، انشق عن الجماعة، ووصل إلى العاصمة السعودية الرياض.

ودعت السفارة اليمنية في الرياض وسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير الإعلام في حكومة الحوثيين، عبد السلام جابر، في مقرها الأحد.

وقالت في الدعوة: "يسر سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، دعوتكم لحضور المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام المنشق عن ما يسمى المجلس السياسي لحكومة "الحوثيين" الانقلابية، عبد السلام جابر، بمقر السفارة" اليوم الأحد.

من جهتها أعلنت حكومة "الحوثيين" المشكلة في صنعاء (غير معترف بها دوليا)، تعيين عضو "المكتب السياسي" للجماعة، ضيف الله الشامي، "وزيرا للإعلام" خلفا للوزير المنشق عبد السلام جابر.

وبحسب قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة "أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قرارا بتعيين ضيف الله الشامي وزيرا للإعلام".

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.