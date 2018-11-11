بسبب الطقس السيئ.. الرياض تخلي 3 قرى والبحرين تناشد مواطنيها التزام البيوت

أعلن متحدث سعودي، الأحد، إخلاء 3 قرى شمالي المملكة، جرى إيواء سكانها نتيجة الطقس السيئ بالبلاد.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف (شمال غرب)، النقيب عبد الرحمن الضويحي إنه تم إخلاء 3 قرى شمالي البلاد وإيواؤهم نتيجة نزول كميات كبيرة من الأمطار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأشار الضويحي أن فرق الدفاع المدني أنقذت 41 محتجزا بإحدى هذه القرى دون إصابات.

وأوضح أنه "تم إخلاء وإيواء 140 أسرة مكونة من 1028 شخصا تضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وحذر المتحدث السعودي من مخاطر السيول والأمطار. مشددا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وفي وقت سابق صباح الأحد، أهابت البحرين، بمواطنيها عدم الخروج من منازلهم، إلا في حالة الضرورة القصوى نظرا إلى ما تتعرض له البلاد من أمطار غزيرة وانعدام في حالة الرؤية بالشوارع، وفق بيان للداخلية نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

ووجهت الداخلية تعليمات للمواطنين بشأن التعامل مع الطقس غير المستقر بينها كيفية التعامل مع السيول الغزيرة حال احتمالية وصولها إلى داخل المنزل.

وقبل أيام نقلت الوكالة أيضا أن ذورة الطقس غير المستقر ستبلغ ذروتها الأحد والاثنين.

ويضرب طقس سيئ جدا دولا عربية أبرزها الأردن، الذي اجتاحت بعض مناطقه سيول تسببت في وفاة وإصابة وفقد العشرات.

وشهد الأردن الجمعة الماضي حالة من عدم الاستقرار الجوي، مصحوبة بأمطار غزيرة، أدت إلى تشكل سيول جارفة في عدد من المدن في وسط وجنوب المملكة، خلفت 12 قتيلاً وإصابة 9 أشخاص، فيما يجري البحث عن طفلة مفقودة.

كما تعرضت منطقة البحر الميت غربي البلاد، أواخر أكتوبر الماضي لسيول مشابهة، أدت إلى مصرع 21 قتيلا وإصابة 35 آخرين، غالبيتهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية، دفعت وزيري التربية والسياحية للاستقالة بعد تحميلهما مسؤولية ما جرى.