عشرات الإصابات بين الطلبة والمعلمين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدرسة بمدينة الخليل

أصيب، الأحد، عشرات الطلبة والمعلمين، بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مدرسة طارق بن زياد، الواقعة في البلدة القديمة بمدينة الخليل، إن "قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدرسة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع خلال فعاليات إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات".

وأوضح، أن عشرات الطلبة والمعلمين أصيبوا بحالات اختناق، تمت معالجتهم ميدانيا.

بدوره ندد صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، باقتحام المدرسة.

وقال للأناضول، إن هناك تزايدا لاعتداءات واقتحامات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، ضد مدارس وطلبة فلسطينيين، إلى جانب محاولة منعهم من الوصول إلى مقاعد الدراسة.

وبين الخضور أن تلك الاعتداءات شملت مدارس عدة، في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وقال إن هناك متابعة لكل الانتهاكات الحاصلة، وتواصلا مع جهات حقوقية دولية لضمان حماية الطلبة، وحفظ حقهم في التعليم.

ويحيي الفلسطينيون الأحد، الذكرى الـ 14 لوفاة الزعيم ياسر عرفات.