في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي.. مبعوث بريطاني يلتقي العاهل السعودي

التقى مبعوث رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الأحد، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في أول زيارة لمسؤول بريطاني رفيع المستوي منذ إعلان المملكة رسميا مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، استقبل الملك سلمان في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سايمون ماكدونالد، المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا.

واستعرض الللقاء "العلاقات الثنائية"، دون تفاصيل أكثر.

وحضر اللقاء مسؤولون بارزون سعودون بينهم وزير الخارجية عادل الجبير، بالإضافة إلى سفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.

ولم يصدر عن الجانب البريطاني تفاصيل حتى الساعة 11:00 ت.غ.

وبعد إنكار دام لـ18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

ومنذ الواقعة، تطالب لندن الرياض بتقديم توضيحات بشأن ما حدث، وأصدرت بيانا مشتركا مع باريس وبرلين، في 21 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بشأن وفاة خاشقجي، يحمل المطالبات ذاتها.