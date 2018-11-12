اشتداد المعارك في الحديدة يخلف عشرات القتلى

تحتدم المعارك الدائرة في مدينة الحديدة في غرب اليمن في محاولة قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية السيطرة عليها ما تسبب بمقتل نحو 150 شخصا بينهم مدنيون خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنت مصادر عسكرية وطبية لوكالة فرانس برس الاثنين.

وأكد مصدر عسكري في الحديدة أن سبعة مدنيين قتلوا في المدينة الساحلية بدون أن يذكر تفاصيل.

وتضمّ المدينة ميناء تمر عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في بلد يواجه نحو نصفه سكانه (27 مليون نسمة) خطر المجاعة، وفقا للامم المتحدة.

وقال مصدر عسكري من القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف، إن الحوثيين نجحوا في صدّ هجوم واسع مساء الأحد من الجهة الجنوبية وتمكنوا من وقف تقدم القوات نحو الميناء.

وذكرت مصادر طبية في مستشفيات في الحديدة أن أكثر من 110 من المتمردين الحوثيين و32 من القوات الموالية للحكومة، قتلوا خلال الليل في المعارك في جبهات مختلفة من الحديدة.

وقد قُتل نحو 600 شخصاً منذ اشتداد المواجهات في الحديدة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.