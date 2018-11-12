الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على غزة رداً على صواريخ أطلقت من القطاع

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين إن طائراته تشن في هذه الأثناء غارات على مختلف مواقع قطاع غزة، ردا على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع على البلدات الإسرائيلية المحاذية.



وتشن الآليات المدفعية والطائرات الإسرائيلية تشن حاليا سلسلة غارات، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.



واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بقذيفة واحدة مجموعة من الفلسطينيين قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، وموقعين للفصائل الفلسطينية شرقي بلدة جباليا (شمال)، وشرقي مدينة دير البلح (وسط).



كما شنت طائرات مروحية إسرائيلية غارة على منطقة جنوبي مدينة غزة.



ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن وقوع أي إصابات جراء القصف الإسرائيلي.



في المقابل أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، في بيان مقتضب لها، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على جنوبي القطاع.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 120 صاروخا من غزة على جنوبي إسرائيل مساء اليوم.



ويأتي التصعيد الحالي إثر الحادث الذي وقع أمس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى مقتل 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.