توتر في غزة بعد اغتيال إسرائيل قياديا في حماس

نفذ الجيش الإسرائيلي مساء الأحد عمليّة عسكريّة داخل قطاع غزة تخلّلها تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين من حركة حماس وأعقبتها غارات جوّية إسرائيلية وإطلاق صواريخ من الجانب الفلسطيني.

وقد قُتل في العملية ضابط إسرائيلي وستّة فلسطينيّين أحدهم قيادي في الذراع العسكريّة لحركة حماس

وفي حين اكتفى الجيش الإسرائيلي في بادئ الأمر بالإعلان عن "حصول تبادل لإطلاق النار أثناء عملية في قطاع غزة"، قالت كتائب عزّ الدين القسّام، الجناح العسكري لحماس، إنّ جنوداً إسرائيليين تسلّلوا على متن سيارة مدنيّة واغتالوا القيادي فيها نور بركة قبل أن يفتضح أمرهم وتندلع اشتباكات بينهم وبين مقاتليها.

ثم أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل أحد ضبّاطه وإصابة آخر بجروح متوسّطة خلال تبادل إطلاق النار.

وقال المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر "خلال عملية تشغيلية لوحدة خاصة بقطاع غزة، تم تبادل إطلاق النار. وقد قُتل في الحادثة ضابط من جيش الدفاع وأصيب ضابط آخر بشكل متوسط. تم تبليغ عائلاتهم بالخبر. وقد انتهت العملية".

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزّة مقتل ستّة فلسطينيين إثر الاشتباكات التي اندلعت شرقي خان يونس في جنوب القطاع.

وقال المتحدّث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان "استشهد 6 مواطنين وأصيب 7 آخرون بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة شرق خان يونس".

تسلّل واغتيال:

كتائب القسّام قالت في بيان أمس إنّه "مساء اليوم تسلّلت قوة خاصة تابعة للعدو الصهيوني في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خان يونس، وقامت باغتيال القائد القسّامي نور بركة".

وأضافت "بعد اكتشاف أمرها، وقيام مجاهدينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخّل الطيران الحربي للعدو وقام بعمليات قصف للتغطية على انسحاب هذه القوة ما أدّى لاستشهاد عدد من أبناء شعبنا".

وبعيد اندلاع الاشتباكات دوّت صفّارات الإنذار في جنوب إسرائيل. ثم أعلن أدرعي في تغريدة على تويتر أنّه لغاية منتصف الليل (10,00 ت غ) "تمّ رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مؤكّداً أنّ منظومة القبة الحديدية المضادّة للصواريخ "اعترضت اثنين منها".

وقد ترأس وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اجتماعاً أمنياً لبحث هذه التطوّرات. كما قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قطع زيارة قصيرة يقوم بها إلى باريس والعودة إلى إسرائيل.

نتانياهو يبرر:

أتت هذه التطوّرات بُعيد دفاع نتانياهو عن قراره السماح لقطر بنقل 15 مليون دولار إلى غزّة لدفع متأخّرات رواتب موظفي الدوائر الحكومية فيه، رغم وجود معارضة داخل حكومته.

ويبدو أنّ تقديم الأموال القطرية جزء من محادثات من شأنها جعل حركة حماس تنهي أشهراً من الاحتجاجات العنيفة على طول الحدود الشرقية للقطاع في مقابل تخفيف إسرائيل حصارها المفروض عليه منذ 2006. ووصف وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت الأموال بأنّها "اموال حماية" تُسَدّد لمجرمين.

وقال نتانياهو "إنني أقوم بما في وسعي بالتنسيق مع العناصر الأمنية لإعادة الهدوء إلى بلدات الجنوب، إنما كذلك لمنع وقوع أزمة إنسانية"، في إشارة إلى البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة وإلى تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع.

وأكّد نتانياهو أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة تؤيّد هذه الخطوة وقد صادق عليها وزراء الحكومة الأمنية.

ويُعدّ حدثاً استثنائياً أن تسمح إسرائيل التي تسيطر على كل معابر القطاع ما عدا معبر رفح بتمرير الأموال التي نقلت على شكل أوراق نقدية في حقائب، وفق ما أفاد مصدر في الجانب الفلسطيني من المعبر.

وواجه نتانياهو ضغوطا سياسية داخل إسرائيل لا سيما من زعيمة المعارضة تسيبي ليفني التي اعتبرت ذلك "رضوخا لحماس" سيعزز نفوذها.