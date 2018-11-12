سقوط فذيفة من قطاع غزة على حافلة إسرائيلية

قال الجيش الإسرائيلي، إن حافلة أصيبت جراء تعرضها لإطلاق نار من قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين.



ولم يقدم الجيش تفاصيل إضافية، كما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الحادث.



كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ أطلقت من القطاع، على البلدات المحاذية له.



وفي المقابل، قصفت الآليات المدفعية الإسرائيلية، مجموعة من الفلسطينيين وسط قطاع غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.



واستهدفت المدفعية الجيش الإسرائيلي بقذيفة واحدة مجموعة من الفلسطينيين قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.



ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن وقوع أي إصابات جراء الاستهداف.



وأمس الأحد، قتل سبعة فلسطينيين في اشتباك وقع عقب اكتشاف كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، قوة خاصة إسرائيلية توغلت جنوبي قطاع غزة.



وقالت كتائب القسام، في بيان أصدرته الإثنين، إن عملية التوغل الإسرائيلية هدفت إلى تنفيذ "مخطط عدواني كبير استهدف خلط الأوراق"، دون الكشف عن ماهيته.



كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، اليوم، إن الوحدة الخاصة "نفذت عملية ذات أهمية كبيرة لأمن إسرائيل"، دون أن يحدد أيضا، طبيعة المهمة.