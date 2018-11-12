كندا: نبحث مع حلفائنا الخطوات المقبلة حيال السعودية على خلفية مقتل خاشقجي

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إن بلاده تبحث مع حلفاء لها لم يحددهم، الخطوات المقبلة حيال السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة أنباء "كنديان برس" المحلية عن ترودو قوله إن "مسؤولي الاستخبارات الكنديين استمعوا إلى تسجيل تركي بشأن مقتل خاشقجي"، موضحاً أنه لم يستمع للتسجيل بشكل شخصي.

وأضاف أن بلاده "تعمل مع دول أخرى بشأن تحقيق يضمن المحاسبة عن مقتل خاشقجي".

وتابع: "نحن لا نزال نتباحث مع حلفائنا ممن هم على نفس نهجنا الفكري حول الخطوات القادمة حيال السعودية".

وأشار ترودو إلى أنه ناقش قضية خاشقجي، خلال مكالمة هاتفية حديثة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي مناسبة أخرى خلال لقاء في باريس هذا الأسبوع.