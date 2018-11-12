مصر.. الحبس سنة وغرامة مالية لأبو تريكة

قضت محكمة مصرية، الإثنين، بحبس لاعب المنتخب المصري السابق لكرة القدم، محمد أبو تريكة، سنة، بقضية تهرب ضريبي.



وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن "محكمة جنح الشؤون المالية والتجارية، قضت اليوم بحبس أبو تريكة، سنة في اتهامه بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 ألاف جنيه (نحو 40 ألف دولار أمريكي تقريبًا)، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات".



كما قضت المحكمة بحسب المصدر السابق، بكفالة مبلغ 20 ألف جنيه (نحو ألف و150 دولارًا) لإيقاف التنفيذ.

ولم تورد الوكالة تفاصيل حول فيما إذا تم دفع الكفالة أم لا.



وعقدت الجلسة، في غياب أبو تريكة (مقيم خارج مصر حاليًا) بحضور الدفاع عنه، الذي طالب التأجيل للاطلاع للحصول على مستندات القضية، وفق إعلام محلي.



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أبو تريكة أو دفاعه بشأن تلك الاتهامات.



وكان النائب العام نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي بإحالة أبو تريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.



وأبو تريكة المتواجد خارج مصر منذ سنوات، مدرج على "قوائم الإرهاب" بمصر، إثر اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة "جماعة إرهابية"، وهو ما نفاه أبو تريكة سابقًا.

