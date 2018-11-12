مقتل ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، مساء الإثنين، جراء سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، في بيان له، إن "قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطينييْن اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح".



وأشار إلى استشهاد فلسطيني ثالث وإصابة آخر بجراح إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.



ولفت القدرة إلى أن الشهداء هم:" محمد زكريا التتري (27 عاما)، ومحمد زهدي عودة (22 عاما)، وحمد محمد النحال (23 عاما)".



وذكر أن 5 إصابات بجروح وصلت إلى المستشفيات إثر غارات أخرى استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.



ولم يقدم المتحدث باسم "الصحة" أي تفاصيل حول الحالة الصحية للجرحى أو طبيعة إصاباتهم.



ومساء الإثنين، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن طائراته تشن في هذه الأثناء غارات على مختلف مواقع قطاع غزة، ردا على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع على البلدات الإسرائيلية المحاذية.



وفي بيان آخر، ذكر الجيش أن مقاتلاته ودباباته استهدفت أكثر من 20 هدفا تتبع لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء القطاع.



وأوضح أنه قصف 10 أهداف بينهما مجموعات مسلحة ومواقع عسكرية في شمالي القطاع، واستهدف 10 مواقع أخرى وخلايا إطلاق قذائف صاروخية جنوبي غزة.



وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل ضرب "أهداف الحركتين" في مناطق متفرقة من قطاع غزة.



بدوره، أفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي وطائراته، شنت عشرات الغارات على قطاع غزة.



في المقابل أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، في بيان مقتضب لها، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على جنوبي القطاع.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه رصد إطلاق 80 صاروخا من غزة على جنوبي إسرائيل، مساء اليوم.



فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) بإصابة 7 إسرائيليين جراح أحدهم خطيرة جراء الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه مناطق جنوبي إسرائيل.



وأشارت إلى إصابة منزل في بلدة "نتيفوت" (جنوب) الإسرائيلية بصاروخ أطلق من القطاع.



وبحسب الهيئة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجري مشاورات جديدة وعاجلة مع وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي أيزنكوت، حول التصعيد بغزة.



في السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي دعا كافة السكان في جميع مناطق "غلاف غزة" إلى التوجه إلى الملاجئ.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من مساء اليوم، عن إصابة حافلة بشكل مباشر جراء تعرضها لإطلاق نار من القطاع.



ويأتي التصعيد الحالي إثر الحادث الذي وقع أمس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.