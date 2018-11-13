إعلان التوصل لهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية

أعلنت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية.

وقالت "غرفة العمليات المشتركة" التي تضم الأذرع المسلحة، في بيان لها:" جهود مصرية مُقدّرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني".

وأضافت:" المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني".



وتضم "الغرفة المشتركة" كافة الأذرع المسلحة، وأبرزها كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.



وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، قد قال مساء الثلاثاء، إن العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ممكنة، في حال "إيقاف إسرائيل لعدوانها".



وأضاف هنية، في بيان صادر عن مكتبه :" في حال توقف الاحتلال عن عدوانه، فيمكن العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار"، دون مزيد من التفاصيل.



وشن الجيش الإسرائيلي الإثنين والثلاثاء، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مواقع متفرقة في القطاع، بينها مواقع مدنية أبرزها مقر فضائية "الأقصى"، التابعة لـ"حماس"؛ وهو ما ردت عليه الفصائل الفلسطينية بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بمئات الصواريخ.



ومنذ مساء الأحد، قتل 14 فلسطينيا، بينهم 7 أشخاص قتلوا عقب تسلُل قوة خاصة إسرائيلية، إلى عمق قطاع غزة، فيما قتل 7 آخرون، جراء الغارات الجوية.