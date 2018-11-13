البرلمان التونسي يمنح الثقة للوزراء الجدد في حكومة الشاهد

صوّت البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، بالأغلبية المطلقة على منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة يوسف الشاهد المعنيين بالتعديل الوزاري الأخير.

وشهدت عملية التصويت التي جرت في ساعة متأخرة من مساء أمس، إثر جلسة عامة استمرت لأكثر من عشر ساعات، مشاركة 163 نائبا في عملية التصويت من أصل 217.

وجاء التصويت فرديا، إذ تم التصويت على كل وزير على حدة، ويفترض لمنح الثقة لكل وزير حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات وهي 109 أصوات.

ولم تشارك كتلة نداء تونس، الحزب الحاكم الذي يملك 51 مقعداً، في عملية التصويت بعد أن أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الجلسة ورفضها التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الشاهد الأسبوع الماضي.