مونديال 2022.. هل تشارك إيران قطر في استضافة بعض الفرق الرياضية؟

كشفت مصادر مطلعة أن قطر تبحث إمكانية أن تستضيف إيران بعض المنتخبات المشاركة في النهائيات، في حال وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على ذلك.

فقد صرح حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، لوكالة فرانس برس، أمس، على هامش حضوره منتدى باريس من أجل السلام في العاصمة الفرنسية، إن ترتيبا من هذا النوع "يشكل جزءا من خطتنا العملية".

وأضاف "هذا نقاش سنخوضه مع الاقتراب أكثر من موعد البطولة"، مؤكدا على أن قطر تلقت "عروضا عدة من دول في ما يتعلق باستضافة منتخبات (...) لم يتقرر أي شيء في هذه المسألة بعد، وهي تبقى موضع نقاش".

وستشكل هذه الخطوة في حال القيام بها، دفعة لإيران التي تواجه محاولات أميركية لعزلها دوليا شملت إعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية هذا الشهر. في المقابل، قد تؤدي الى تعميق الخلاف بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين التي تعتبر إيران خصمها الأبرز في المنطقة.

ويأتي الحديث عن احتمال استضافة بعض المنتخبات خارج قطر، في ظل دراسة اقتراح مدعوم من رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانينو، بزيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022 من 32 الى 48 منتخبا، بدلا من الانتظار حتى مونديال 2026 بحسب ما كان قد قرره الاتحاد الدولي.

وستفرض هذه الزيادة على الدولة الخليجية -في حال اعتمادها- تحديات جديدة على صعيد الاستضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب الأعداد الإضافية للمشجعين، نظرا لأن قطر التي اختيرت للاستضافة عام 2010، بنت استعداداتها منذ ذلك الحين لمونديال من 32 منتخبا.

وأشارت تقارير صحافية في الأشهر الماضية إلى أن إيران عرضت المساعدة في هذا المجال.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قطر مستعدة لزيادة عدد المنتخبات، قال الذوادي "استعداداتنا الآن هي لـ32 منتخبا، أي الصيغة الحالية. كل الاستعدادات مستمرة بناء على ذلك".

وأوضح "هناك دراسة جدوى تجرى في الوقت الحالي لبطولة من 48 فريقا، ثم سيتخذ القرار من قبل فيفا وأنفسنا كدولة مضيفة".

وكان إنفانتينو قد أكد الأسبوع الماضي في لقاء مع وسائل إعلام أن فرص تطبيق اقتراح الـ48 منتخبا في قطر، ضئيلة، وإن تحويله الى واقع يشكل "تحديا صعبا".

وسأل "هل يمكننا القيام بذلك بدءا من 2022؟ هذا تحد صعب، وعلينا أن نتخذ القرار في آذار/مارس (موعد الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا في مدينة ميامي الأميركية)"، موضحا "نحن نبحث الأمر مع قطر. سيكون تحديا صعبا جدا في قطر. لذا شخصيا، كرئيس للفيفا، سأكون سعيدا جدا في حال يمكن مشاركة بعض دول المنطقة في إقامة بعض المباريات".

لكنه اعتبر أنه في ظل "الظروف الحالية" في المنطقة "والتي نعرفها جميعا بشكل جيد، سأكون مسرورا أكثر حال تمكنا من ذلك. كرة القدم توحد، تبني الجسور (...) ما هي الفرص؟ بالتأكيد ضئيلة، لكن ما الضرر من البحث في ذلك؟".



إلا أن إنفانتينو أكد في تصريحات سابقة أن أي زيادة ترتبط بموافقة الجانب القطري.