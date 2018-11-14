استقالة وزير الجيش الإسرائيلي وتوقع حل الكنيست قريباً

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، استقالته من منصبه اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد على إعلان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان قوله في اجتماع مغلق لحزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يترأسه: "لقد قررت الاستقالة من منصبي".

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن "ليبرمان استقال من منصبه".

وقال مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه في حال استقالة ليبرمان من منصب، وزيرا للدفاع، فإن الكنيست سيُحل قريبا.

وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة قد نقلت عن مقربين من نتنياهو، لم تسمهم، قولهم إن ليبرمان سيعلن اليوم الأربعاء عن استقالته من منصبه.

وقال أحد المقربين من نتنياهو في إشارة الى ليبرمان: "إذا استقال، سيتم حل الكنيست قريباً وستجرى الانتخابات في الأشهر القادمة".

وتأتي استقالة ليبرمان، عقب توصل إسرائيل مع الفصائل الفلسطينية بغزة لاتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية ودولية، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة من قبل المعارضة وصحفيون، اتهموا الحكومة بالخضوع لمطالب حركة حماس فيما صرح نتنياهو أن هذه الأخيرة "توسلت" للتوصل إلى الاتفاق.