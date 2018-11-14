حماس: غزة انتصرت سياسيا باستقالة ليبرمان

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، من منصبه "انتصاراً سياسياً لغزة"، بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بالقطاع.

وقال سامي أبو زهري، القيادي في الحركة، في تغريدة نشرها على صفحته بموقع "تويتر": "استقالة ليبرمان هي انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال".

وتابع: "كما أنها اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية".

وظهر الأربعاء، أعلن "ليبرمان"، خلال مؤتمر صحفي، رسميا استقالته من منصبه كوزير للدفاع.

وهاجم ليبرمان في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبني الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في مدينة القدس الغربية، الحكومة لموافقتها على قرار وقف إطلاق النار، أمس الثلاثاء، والسماح بإدخال أموال من دولة قطر إلى القطاع الأسبوع الماضي.

وتوصلت إسرائيل، الثلاثاء، مع الفصائل الفلسطينية بغزة لاتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية، قوبل بردود فعل غاضبة من قبل المعارضة وصحفيون، اتهموا الحكومة بالخضوع لمطالب حركة حماس.