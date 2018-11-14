"غرق" 7 مليارات دينار عراقي داخل بنك حكومي ببغداد

سخر عراقيون، من إعلان محافظ البنك المركزي تلف 7 مليارات دينار (نحو 6 ملايين دولار) داخل مصرف حكومي ببغداد جراء تسرب مياه الأمطار لخزائن المصرف، قبل سنوات.



والإثنين، قال محافظ البنك المركزي علي العلاق، أمام البرلمان، إن "7 مليارات دينار تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين (حكومي) عام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100 بالمئة".



وسرعان ما أطلق ناشطون على موقع "تويتر" وسم حمل عنوان "#غرق_7_مليار " للسخرية من تصريحات العلاق، رغم أنه أكد أن الخسائر لا تعني عمليا فقدان السبعة مليارات، بل تنحصر بخسارة قيمة طبع العملة الورقية، التي تصل إلى 4 سنتات على الأكثر.



وكتب أحدهم على تويتر قائلا، "النبي يوسف خزن الحنطة (القمح) 7 سنوات وما تلفت.. والعلاق بزخة مطر تلف 7 مليارات.. هذا يسمونه غسيل الأموال.. خاف محد يعرف (أخشى أن أحدا لا يعلم)".



وقال آخر، "أول البارحة تمت سرقة 7 مليارات لأن الخزانة غير مقاومة للماء، اليوم يتم سرقة 20 مليار لأن الخزانة غير مقاومة للحرائق، غدا يتم سرقة 200 مليار لأن الخزانة غير مضادة للرصاص، ختاما تم سرقة المصرف بالكامل لأن البناية سقطت نتيجة رياح عاتية".



واعتبر آخرون أن الأمر لا يتعدى كونه محاولة لتغطية "الفساد"، وهو ما ذهب إليه أيضا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تصدرت قائمته "سائرون" نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.



وقال الصدر في تغريدة على صفحته في "تويتر" الأربعاء، "ما السبعة مليارات إلا نقطة صغيرة في بحر الفساد والمفسدين، وما أعذارهم إلا فند (مفندة) وما بقاؤهم إلا عدد، إذا ما الشعب فضحهم وعلى الفساد عاتبهم".



وأضاف الصدر: "أهيب بالقضاء النزيه محاسبتهم باستصدار أمر باعتقالهم فورا والتحقيق معهم ومع أمثالهم من العوائل المشهورة بالفساد والرذيلة والتعدي على قوت الشعب بغير وجه حق، وسنكون للقضاء سندا وعونا".

وختم تغريدته بعبارة: "حاسبوهم وإلا حاسبناهم".



ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.