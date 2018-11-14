45 ألف طالب يلتقون على مقاعد الدراسة في عفرين السورية بدعم تركي



التقى 45 ألف طالب على مقاعد الدراسة في 204 مدارس بمدينة عفرين وما حولها شمالي سوريا التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر في 18 مارس/ آذار الماضي.

وتمت عودة الطلاب إلى الصفوف الدراسية بعد إصلاح وترميم تلك المدارس بدعم من وزارة التربية التركية.

وأفاد مسؤول التعليم في مجلس عفرين المحلي محمد نبهان، أن أيام الدراسة عادت إلى عفرين بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، مشيداً بالدعم التركي المقدم لإعادة ترميم وإصلاح 204 مدارس في منطقة عفرين.

وأشار نبهان أن 45 ألف طالب التحقوا بالدراسة، مع وجود طاقم من المدرسين والمدراء والمستخدمين يبلغ عددهم 1500 شخصا.

هذا ويتم حاليا إعادة ترميم 28 مدرسة في المنطقة بمساعدة من الجانب التركي.

يشار إلى أن المدارس تدرس إلى جانب المنهاج اللغات التركية والكردية والإنكليزية، كما يقوم مستشارون أتراك بمساعدة نظرائهم السوريين في العملية التدريسية.