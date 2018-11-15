الجبير: نعتبر قتل خاشقجي جريمة وخطأ كبيرا جدا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، إن بلاده تعتبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جريمة وخطأ كبيرا جدا، إلا أن تسييس القضية يساهم في شق وحدة العالم الإسلامي".

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي أوردته فضائية "الإخبارية" السعودية، أن التوجيهات واضحة في محاسبة كل من تسبب في مقتل خاشقجي.

وأوضح الجبير أن "هناك تواصل مع الجانب التركي في التحقيقات (...) وأن النائب العام السعودي ما زال في انتظار الحصول على المزيد من الأدلة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه". دون ذكر اسمه.

ويأتي تصريح النيابة العامة الجديد في وقت تجمع فيه وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.