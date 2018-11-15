الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره التركي العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الرئيس محمود عباس، تلقى اليوم الخميس، اتصالا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركّز حول "العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".

وذكرت الوكالة أن الرئيس أردوغان، عبّر لنظيره الفلسطيني عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت الوكالة إن الرئيس أردوغان أبدى استعداده لتقديم الدعم للفلسطينيين في غزة، وعلاج الجرحى.

بدوره، شكر عباس، أردوغان على "هذه اللفتة الكريمة، والدعم التركي الدائم للشعب الفلسطيني، وقضيته، والمواقف التركية الثابتة تجاه فلسطين".

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، مساء الإثنين الماضي، أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين، وجرح 26 آخرين.