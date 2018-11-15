النائب العام السعودي يطلب عقوبة الإعدام لخمسة متهمين في جريمة قتل خاشقجي

أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، توجيه التهم لـ11، من 18 مشتبهاً موقوفاً في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت النيابة، خلال مؤتمر صحافي، المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي وهم 5 أشخاص.

وتابعت النيابة السعودية أنها تنتظر استجابة تركيا لطلب الحصول على الأدلة والتسجيلات الصوتية.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات. وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي.

وأكدت أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل بإقناعه.

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية.