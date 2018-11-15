"فرقة المهام السورية" المتفرعة من القوات الخاصة التركية تواصل حفظ الأمن في عفرين

تواصل "فرقة المهام السورية" التابعة لرئاسة القوات الخاصة التركية في مديرية الأمن العام التركي، حفظ الأمن والاستقرار في مدينة عفرين التي تحررت من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" خلال عملية غصن الزيتون.

ورصدت الأناضول فعاليات الفرقة التي تقوم بتدريب وتأهيل شرطة عفرين المكونة من أهالي المنطقة، وتوفر لهم المعدات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار.

وتتكون فرقة المهام السورية من 12 وحدة تحتوي كل واحدة منها عناصر من فروع القوات الخاصة التركية بأنقرة وغازي عنتاب وهاطاي.

وإلى جانب فرقة المهام السورية، تقوم شرطة عفرين بحفظ الانضباط العام والتدخل في أحداث الشغب، وتنفيذ عمليات دهم، وتفكيك العبوات الناسفة، وعمليات التحقيق والتفتيش في ساحة الجريمة.

يذكر أن القوات التركية تمكنت في 24 مارس/ آذار الماضي، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، من تحرير منطقة عفرين شمالي سوريا، بالكامل من الإرهابيين، وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

وشرعت تلك القوات، عقب ذلك، في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.