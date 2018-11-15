في ذكرى استقلالها.. عريقات يطالب بتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الخميس، المجتمع الدولي بـ"تجسيد استقلال فلسطين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إلى واقع ملوس".

جاء ذلك في بيان، بمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، التي توافق 15 نوفمبر/ تشرين ثان من كل عام.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، ومن قصر الأمم (نادي الصنوبر) في العاصمة الجزائرية، أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف".

وقال "عريقات"، إن "فلسطين لا تزال تنتظر من العالم أن يفي بواجبه السياسي والقانوني والأخلاقي، بترجمة إعلان الاستقلال إلى واقع ملموس، من خلال تجسيد دولة فلسطين على الأرض، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين".

وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتلقين، وإلزام إسرائيل بالاعتراف بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية عن الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني.

وشدد على المضي في محاسبة الاحتلال، ومجرمي الحرب على جميع الانتهاكات.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية ماضية في ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، لإنجاز الاستقلال في أقرب وقت ممكن.