إصابة 40 متظاهراً فلسطينياً جراء اعتداءات الجيش الإسرائيلي

أُصيب 40 متظاهرا فلسطينيا، اليوم الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على مسيرات "العودة" قرب السياج الأمني الفاصل، بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.



وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان له، إن "40 فلسطينيا أصيبوا بجراح، وصلوا مستشفيات القطاع، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرات العودة".



وذكر أن ثلاثة إصابات وصفت بـ"الخطيرة"، فيما لم يوضح طبيعة باقي الإصابات.



وتوافد آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي، الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.