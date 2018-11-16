النظام السوري يواصل استهداف محافظة إدلب منتهكا اتفاق "سوتشي"

يواصل النظام السوري استهدافه محافظة "إدلب" السورية، منتهكا اتفاق "سوتشي" الموقع بين تركيا وروسيا بهدف وقف إطلاق النار بالمنطقة.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.

وأفاد مراسل الأناضول بأن النظام يخرق وقف إطلاق النار، عبر استهدافه المتواصل، بالأسلحة الثقيلة، للمناطق السكنية بالريف الجنوبي لمدينة إدلب والريف الشمالي لمحافظة لحماة.

وقامت قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، باستهداف بلدات اللطامنة و الزيارة و السرمانية بريف حماه شمالي سوريا، إلى جانب جبل التركمان بريف اللاذقية ( شمال غرب) باستخدام المدفعية الثقيلة.

وحتى الساعة ، لم ترد معلومات عن وقوع قتلى وجرحى في المناطق المستهدفة.

يشار إلى أن قصف قوات النظام تسبب بمقتل 25 مدنيا منذ التوصل إلى اتفاق سوتشي، إلى جانب جرح عشرات الآخرين.