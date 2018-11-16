بحضور نجله.. إقامة صلاة الغائب على خاشقجي بالمسجدين النبوي والحرام

شهد المسجد النبوي، فجر الجمعة، إقامة أول صلاة غائب على الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، والذي أعلنت المملكة مؤخرا مقتله بقنصليتها بإسطنبول، دون أن تعلن العثور على جثته المجزأة حتى الآن.

وكان صلاح، نجل خاشقجي، أعلن مساء الخميس، في تغريدة بحسابه الموثق على "تويتر"، إقامة "صلاة الغائب على والده، الجمعة، فجرا بالمسجد النبوي، وعقب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام".

وصلاة الغائب كصلاة الجنازة، وفق الشريعة الإسلامية، لكنها تقام على من مات في بلد بعيد يتعذر معه نقل جثمان المتوفى أو على من لم يتم العثور على جثته لأي سبب.

وتناقلت حسابات بمنصة "تويتر"، فيديو قصير، قالت إنه لإمام المسجد النبوي، وهو يدعو عقب إتمام صلاة فجر الجمعة للصلاة على الأموات والطفل و"الميت الغائب"، في إشارة إلى خاشقجي.

وحضر صلاة الغائب بالمسجد النبوي "ًصلاح" نجل جمال خاشقجي، وفق صورة نقلتها المصادر ذاتها.

وذكرت بعض تلك الحسابات أنها صلت صلاة الغائب على خاشقجي بالمسجد النبوي فجرا، مقدمة دعوات له بالرحمة والانتقام له ممن قتله.

ومن المنتظر أن تقام بعد صلاة الجمعة اليوم صلاة غائب بالمسجد الحرام على خاشقجي، وفق نجله، فضلا عن مساجد عدد من بلدان العالم من بينها إسطنبول.

وفي وقت سابق الخميس، قال صلاح، في تغريدة، إن عزاء والده، سيقام من الجمعة إلى الأحد للرجال، ومن الإثنين للأربعاء للسيدات بمنزل الفقيد في مدينة جدة، غربي المملكة.

يأتي إعلان نجل خاشقجي غداة إعلان النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل الصحفي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه"، دون ذكر اسمه.

إلا أن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.