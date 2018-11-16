بغداد وأربيل تتفقان على استئناف تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي

قالت وزارة النفط العراقية، الجمعة، إن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم الشمال توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف تصدير النفط من حقول كركوك (شمال) عبر خط أنبوب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، إن "الاتفاق ينص على تصدير النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر الأنبوب المار من الإقليم، وبمعدل يراوح بين 50 و100 ألف برميل يوميا"، دون تحديد موعد للبدء.

وأضاف جهاد أنه "سيتم تصدير وتسويق هذه الكمية من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو)" المملوكة للحكومة العراقية.

وتوقف ضخ النفط من كركوك في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عندما سيطرت القوات العراقية على الحقول من قوات إقليم الشمال "البيشمركة".

وقبل ذلك كان الإقليم يقوم بتصدير كمية تصل إلى 250 ألف برميل يوميا من حقول كركوك عبر خط أنابيب خاص به إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا.