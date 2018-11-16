قطر تطلق قمرها الصناعي الثاني "سهيل سات 2" إلى الفضاء

أطلقت الشركة القطرية للأقمار الصناعية، ليل الخميس، القمر الصناعي "سهيل 2" إلى الفضاء، على متن الصاروخ "فالكون 9"، من منشأة الإطلاق في "سبيس إكس" بمركز كينيدي للفضاء، الواقع بقاعدة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عملية إطلاق الصاروخ بالتعاون مع وكالة ناسا للفضاء تمت بنجاح، حيث واصل الصاروخ رحلته ليضع القمر في مداره.

والقمر الصناعي المُطلق تم تصنيعه من قبل شركة "ميتسوبيشي ميلكو"، وهو من نوع "دي إس 2000"، ويمتلك نظاماً معيارياً ثابتاً ذا قدرة عالية ومرنة لمجموعة واسعة من التطبيقات؛ وسيوفر خدمات إعلامية متعددة.

وإضافة إلى توفير سعة النطاق"كيه يو" لدعم البث المتزايد للمناطق المجاورة عبر المدارين 25.5 شرق و26 شرق، فإن "سهيل 2" يتميز أيضا بقدرة النطاق "كيه يو" متعدد الإرسال بقدرات مضادة للتشويش لتوفير اتصالات آمنة لقطاعي الأعمال والحكومة عبر منطقة الشرق الأوسط، كما تم تصميم المركبة الفضائية ليزيد عمرها على 16 عاما.

تجدر الإشارة أن قطر أطلقت في أغسطس/آب 2013، القمر "سهيل 1" إلى الفضاء على متن الصاروخ الأوروبي "آريان 5"، من قاعدة "كورو" في "غيانا" الفرنسية؛ وهو أول قمر صناعي قطري، واستغرق بناؤه ثلاث سنوات.

وتبلغ طاقة "سهيل 1" 140 قناة بالتقنية عادية الجودة، و30 قناة بالتقنية عالية الجودة.

ولا يزال "سهيل 1" الذي يزيد وزنه على 6 أطنان، في الخدمة منذ 15 عاماً.