بريطانيا تقدم لمجلس الأمن الاثنين قراراً من خمسة مطالب بشأن اليمن

أبلغت مندوب بريطانيا الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة أن بلادها ستتقدم يوم الاثنين المقبل بمشروع قرار خاص بالأوضاع الإنسانية في اليمن.

وقالت السفيرة البريطانية التي كانت تتحدث في جلسة لمجلس الأمن: "وزير خارجية بلادي طلب مني ابلاغكم بأننا سنتقدم يوم الاثنين المقبل بمشروع قرار يلبي المطالب الخمس التي تحدث عنها السيد (مارك) لوك".

وخلال نفس الجلسة حدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون ألإنسانية ومنسق شئون الإغاثة الطارئة "مارك لوك" خمسة مطالب رئيسية طالب أعضاء المجلس بالعمل على إنجازها دون أي تأخير.

وأوضح المسؤول الأممي أن المطلب الأول يتمثل في " تنفيذ وقف الأعمال العدائية في جميع البنى التحتية والمرافق وما حولها والتي تعتمد عليها عمليات الإغاثة والمستوردون التجاريون".

وأردف قائلا "المجال الثاني الذي أطلب فيه دعمكم هو تسهيل وحماية الإمدادات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد. فكما تعلمون ، يستورد اليمن تقريبا جميع طعامه ، ووقوده وأدويته".

والمطلب الثالث الذي حدده المسؤول الأممي يتعلق بضرورة "دعم الاقتصاد اليمني عن طريق ضخ العملات الأجنبية ودفع الرواتب والمعاشات، مضيفا أن "من شأن هذه التدابير أن تحمي اليمنيين من المجاعة من خلال تعزيز قدرة الناس على شراء الأغذية والسلع الأساسية الأخرى ودعم استمرار تدفق الواردات التجارية".

وتابع "المطلب الرابع يتمثل في زيادة التمويل والدعم لعملية المساعدات، والمطلب الخامس والأخير هو أن نطلب من جميع المتحاربين العمل مع المبعوث الخاص (مارتن غريفيث) لإنهاء النزاع ".

وجدد دعوته للتحرك بسرعة نحو "تدابير بناء الثقة والمشاورات ، واستئناف المفاوضات الكاملة" بين الأطراف المتحاربة في اليمن.