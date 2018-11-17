بعد عام من فقدها.. البحرية الأرجنتينية تعثر على غواصة غريقة

أعلنت البحرية الأرجنتينية، السبت، عثورها على غواصة فُقدت في مياه المحيط الأطلسي قبل نحو عام، كان على متنها آنذاك طاقمًا من 44 شخصًا.

وذكرت البحرية، في بيان، أنه تم رصد الغواصة على عمق 800 متر في المياه الواقعة قبالة شبه جزيرة "فالديس" بإقليم باتاغونيا الأرجنتيني.

وأفاد البيان بأنه تم العثور على الغواصة "بعد تلقي إشارات إيجابية من قاع المحيط".

وكانت الغواصة "ARA San Juan" فقدت في مياه المحيط يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، في طريق عودتها من مهمة جنوبي أمريكا اللاتينية إلى قاعدتها في "مار ديل بلاتا" جنوبي العاصمة بوينس آيرس.

وانطلقت عملية بحث ضخمة عن الغواصة بعد اختفائها بمشاركة 24 دولة.

وكانت السلطات أعلنت بعد أسبوعين من اختفاء الغواصة أنها فقدت الأمل في العثور على ناجين.

وسبق أن خصصت الحكومة الأرجنتينية مكافأة قدرها 4.8 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساعد في العثور على الغواصة.

وكلفت الحكومة شركة "أوشن اينفينتي" (شركة بحرية يمكنها البحث ورسم خرائط لقاع البحر)، بالبحث بعد فشل عملية دولية ضخمة للعثور على الغواصة التي اختفت في جنوب المحيط الأطلسي.