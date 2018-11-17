مقتل 43 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء في غارات للتحالف الدولي شرقي سوريا

قتل 43 شخصا غالبيتهم مدنيون جراء غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية السبت على آخر جيب تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي شرقي سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.

ومنذ أسابيع، يتعرّض هذا الجيب المؤلف من بلدات وقرى عدة في ريف دير الزور، لغارات مستمرّة ينفذها التحالف.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن مقتل "36 مدنياً بينهم 17 طفلاً و12 امرأة غارات للتحالف استهدفت فجراً قرية أبو الحسن" الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور.

كما قتل سبعة آخرون جراء هذه الضربات، لم يتمكن المرصد من تحديد ما "إذا كانوا مدنيين أم عناصر داعش".

وقال عبد الرحمن "إنها حصيلة القتلى الأكبر جراء غارات للتحالف، منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية هجومها ضد الجيب الأخير للتنظيم" في 10 أيلول/سبتمبر.

وكثف التحالف الدولي منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب بمقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم.

وقتل 38 شخصاً على الأقل بينهم 32 مدنياً الثلاثاء جراء ضربات مماثلة استهدفت بلدة الشعفة.

وغالباً ما ينفي التحالف تعمّد استهداف مدنيين في ضرباته ضد العناصر الإرهابية. وشدد المتحدث الاعلامي باسم التحالف شون راين لفرانس برس الأربعاء على أن "تفادي وقوع خسائر بشرية يشكل أولويتنا القصوى عند توجيه ضربات ضد أهداف عسكرية مشروعة".

وأضاف "يحقق فريقنا في كل الضربات لتحديد مصداقية أي ادعاء" عن سقوط ضحايا "ويأخذها على محمل الجد".