العراق.. مجهولون يغتالون ناشطاً بارزاً في احتجاجات البصرة

قال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين قتلوا مساء أمس السبت ناشطاً في الاحتجاجات الشعبية المناوئة للفساد وتردي الخدمات في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وأضاف المصدر، وهو نقيب في شرطة البصرة، طلب عدم نشر اسمه، أن "الشيخ وسام الغراوي وهو رجل دين وناشط معروف في التظاهرات بالبصرة، قتل ليلة أمس بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين في منطقة الموفقية وسط مدينة البصرة".

وتابع المصدر أن "الغراوي تلقى سبع رصاصات وفارق الحياة على الفور"، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث.

ويعتبر الغراوي (30 عاما) أحد المحركين الرئيسيين للاحتجاجات المناوئة للفساد وتردي الخدمات وقلة فرص العمل التي تشهدها محافظة البصرة على نحو متقطع منذ تموز/ يوليو الماضي.

وفي حادث مماثل، قتل مسلحون مجهولون في 26 أيلول/سبتمبر الماضي الناشطة في احتجاجات البصرة سعاد العلي.

وبعد يومين من مقتل العلي، قال رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي إن البلد يشهد عمليات اغتيال منظمة وأمر بالتحقيق فيها، لكن لم تعلن نتائج التحقيق لغاية الآن.