بالتعاون مع الجيش التركي.."السوري الحر" ينفذ عملية أمنية ضد عصابة إجرامية في عفرين

قالت مصادر أمنية إن الجيش السوري الحر أطلق بالتعاون مع الجيش التركي عملية أمنية ضد عصابة إجرامية تمارس أعمال سرقة وابتزاز ضد أهالي منطقة عفرين شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر أن الجيش السوري الحر أطلق عملية ضد مجموعة تسمى "شهداء الشرقية" التي يتزعمها عبد الرحمن الحسين، الملقب بـ"أبو خولة".

وأشارت إلى أن أعضاء العصابة يبلغ عددهم قرابة 300 شخص، ويمارسون أعمال سرقات ونهب وتخريب، ويبتزون أهالي عفرين.

وشددت على أن الجيش السوري الحر، ينفذ عملية ضد مقر للعصابة في عفرين، وسط تقدم بطيء بسبب استخدام أعضاء العصابة المدنيين دروعا بشرية.

وبيّنت أن فصائل الجيش الحر تحاصر العصابة التي لها ارتباط مع "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، في نقطتين بمدينة عفرين، فيما يتواصل إجلاء المدنيين من الموقعين لتجنيبهم أية مخاطر محتملة.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل، من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.