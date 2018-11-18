مجهولون يغتالون مسؤولا عسكريا يمنيا أمام منزله جنوب عدن

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، مسؤولا عسكريا اثناء خروجه من منزله في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وقال شهود عيان في احاديث منفصلة مع مراسل الأناضول، إن ثلاثة مسلحين يستغلون سيارة، أطلقوا وابلا من الرصاص على نائب قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين(جنوب) العميد "فهد حسين غرامة" اثناء خروجه من منزله بمدينة "إنما السكنية" بمحافظة عدن، وأردوه قتيلاً على الفور.

واضافوا، أنه أدى إطلاق النار ايضا إلى إصابة 6 طالبات واحدى المعلمات بإصابات مختلفة، أثناء تواجدهن أمام بوابة مدرستهن المجاورة لمنزل "غرامة".

وذكروا أنه تم اسعاف الطالبات ومعلمتهن، اثنتان منهن حالتهن خطيرة إلى احدى المستشفيات القريبة، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وإلى جانب منصبه كنائب لقائد الحزام الأمني بمحافظة ابين، يشغل غرامة ايضا منصب المسؤول المالي والإداري لقوات الحزام "قوات خاصة".

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" بين الحين والآخر عمليات اغتيال طالت رجال أمن وأئمة مساجد وقضاة وقادة في المقاومة الشعبية.