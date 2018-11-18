نتنياهو يعتبر أن إجراء انتخابات مبكرة سيكون "خطأ"

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من أن إجراء انتخابات مبكرة سيكون "خطأ" في وقت يسعى إلى إنقاذ ائتلافه الحكومي من الانهيار عقب استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع للحكومة: "في مرحلة حساسة أمنياً، فإن اجراء انتخابات أمر غير ضروري وسيشكل خطأ".

يأتي تحذير نتنياهو في أعقاب لقاء جمعه ووزير التعليم نفتالي بنيت الذي قرر المضي قدما في إجراء انتخابات مبكرة بأسرع ما يمكن، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي نقلت عن مصادر قريبة من بنيبت تحدثت في أعقاب اللقاء بين الشركين في الائتلاف الحاكم.

وقالت مصادر هآرتس إن قرار الانتخابات المبكرة جاء في ضوء الدعم القوي للفكرة من جانب وزير المالية موشيه كاحلون.

غير أن نتنياهو قال في بيان أصدره مكتبه عقب الاجتماع مع بنيت رئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، إن "شائعات بأن قرارا اتخذ لإجراء انتخابات غير صحيحة".

ووفقا للبيان، قال نتنياهو إنه "يثق في أن الوزراء لن يطيحوا الحكومة اليمينية ولن يكرروا الخطأ التاريخي في عام 1992، عندما أطاحوا حكومة يمينية، وجاءوا باليسار إلى السلطة ما أدى إلى كارثة أوسلو على دولة إسرائيل"، في إشارة إلى اتفاق أوسلو الشهير.

وقال رئيس الوزراء إنه أبلغ بنيت بأنه من المهم القيام بكل ما هو ممكن لتجنب انتخابات مبكرة.

وتحدثت هآرتس عن ان موعد الانتخابات المبكرة سوف يتحدد يوم الأحد. يشار إلى أن الانتخابات المقبلة من المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.