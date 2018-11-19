انعقاد الجمعية العامة لـالشبكة الدبلوماسية الدولية بالدوحة بمشاركة تركيا

بدأت الجمعية العمومية الخامسة للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، الأحد، اجتماعها بالدوحة، والذي يستمر ليومين، بحضور ممثلين عن 10 دول بينها تركيا.

وتستضيف المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" (قطرية حكومية) الجمعية، التي تضم قطر وتركيا وهنغاريا، والفلبين، ونيجيريا، وسنغافورا، وموزمبيق، وتايوان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك.

كما شارك في فعاليات انعقاد الجمعية السفير التركي بالدوحة فكرت أوزر.

وحصلت "كتارا" على رئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، بالإجماع خلال جلسات اجتماع الجمعية العمومية، اليوم، بحسب مراسل الأناضول.

وناقش اجتماع اليوم مجموعة من المحاور منها الخطة المستقبلية بين الدول الأعضاء وبحث سبل التطوير والتعاون فيما بينها، واستقطاب دول جديدة للإنضمام إليها، كما يناقش الاثنين الإنجازات التي حققتها الشبكة خلال العام الماضي.

من جهته، قال رئيس الجمعية العمومية للشبكة، رئيس معهد يونس أمره الثقافي التركي، شرف أتش، إن "الاجتماع يسعى إلى تطوير العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الدبلوماسية الثقافية وطرح طرق ابتكارية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الازدهار"، وفق ما نقلته وكالة الانباء القطرية الرسمية.

وتأسست الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة من قبل المؤسسات العامة والثقافية في عدد من الدول، فضلاً عن معهد "يونس أمره"، في العاصمة الكورية الجنوبية سيول عام 2014، وحصلت قطر على عضويتها في عام 2017.

وتهدف الشبكة إلى تمكين تبادل المعرفة في المجالات النظرية والعملية، وإقامة مشاريع ثنائية أو متعددة الأطراف بين المؤسسات الثقافية والدبلوماسية العامة في جميع أنحاء العالم.