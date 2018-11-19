ترامب يتطلع إلى حكومة لبنانية ملتزمة بسيادة البلاد واستقلالها السياسي

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني الـ75، قائلاً إن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع حكومة لبنانية جديدة ملتزمة بدعم سيادة البلاد واستقلالها السياسي.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "تقف صامدة في دعمها للبنان مزدهر وآمن وسالم".

وأعرب عن تقديره بشكل عميق للشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان.

وقال ترامب: "نحن نشيد بالتقدم الكبير الذي حققته حكومتكم خلال 2017، بما في ذلك إجراء انتخابات تشريعية ناجحة وصمودكم في الكفاح ضد الإرهاب".

والأسبوع الماضي، هدد حسن نصر الله، زعيم "حزب الله"، بإعادة مفاوضات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول، وعبر عن إصراره على تمثيل حلفائه السُنّة بمقعد في الحكومة، وهو ما يرفضه الحريري.

من جهته، اتهم الحريري، الثلاثاء الماضي، حزب الله بـ"تعطيل" تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على رفضه خرق اتفاق الطائف.

وبرزت عقدة تمثيل ما يسمى بالنواب السُنة المتحالفين مع "حزب الله" بوزير في الحكومة المقبلة.

ويرفض الحريري هذا الطلب، كون هؤلاء النواب خاضوا انتخابات مايو/ أيار الماضي، ضمن كتل حصلت على تمثيلها في الحكومة.

وفاز 6 مرشحين سُنة بمقاعد في الانتخابات على قوائم تابعة لحزب الله،وأخرى لحركة أمل في المناطق ذات الغالبية الشيعية.

ويحتفل اللبنانيون في 22 نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام، بذكرى استقلال بلادهم في 1943، الذي اكتمل بانسحاب القوات الفرنسية من لبنان في 31 ديسمبر/كانون الأول 1946.