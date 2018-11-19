قيادي في شمال العراق: استفتاء الانفصال كان قراراً خاطئاً دفعنا ثمنه

قال أمير "الجماعة الإسلامية" في إقليم شمال العراق، علي بابير، إن استفتاء الانفصال الباطل الذي جرى في 25 سبتمبر/ أيلول عام 2017 "كان قرارًا خاطئًا"، وإن الإقليم خرج منه بـ"نتائج سلبية ودفع ثمنه".

وأضاف بابير تعليقاً على الاستفتاء الذي قام بإجرائه الرئيس السابق لإقليم شمال العراق، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود برزاني، العام الماضي: "دفعنا ضريبة هذه العملية، وخرجنا بنتائج سلبية من عملية الاستفتاء ودفعنا ثمنه، فالإقليم خسر نصف المساحة التي كانت تحت سيطرته نتيجة هذه العملية".

واستدرك بالقول: "ومع ذلك، فإننا نرى أن البعض يفخرون بإجراء الاستفتاء. أنت اتخذت قرارًا خاطئًا، ولا يمكنك أن تفخر بذلك"، دون تحديد إن كان يقصد برزاني أم سواه.

وفيما يتعلق بتوقعاته لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أسابيع على إجراء الانتخابات في الإقليم، قال بابير: "الحكومة الجديدة يجب أن تبنى من قبل الجميع، وعلى الحكومة المقبلة أن تكون مؤسساتية، وينبغي الوقوف على مسافة متساوية من جميع المواطنين".

وأضاف: "كما يجب أخذ الدروس والعبر من الأخطاء القديمة، وتشريع قوانين صارمة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات القضائية".

وفازت "الجماعة الإسلامية" بسبعة مقاعد في برلمان إقليم شمال العراق، بعد زيادة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة.

وحول مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، قال بابير إن "مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لم تبدأ بعد، ولم نصدر قرارًا نهائيًا للانضمام إلى الحكومة الجديدة بعد، نحن بحاجة لرؤية البرنامج الحكومي قبل أن نقرر الانضمام إلى الحكومة الجديدة".

وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أقل من شهرين في شمال العراق، حصل الحزب "الديمقراطي الكردستاني" على 45 مقعدًا، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" على 21 مقعدًا، في حين حصلت حركة "غوران" على 12 مقعدًا، وحركة "الجيل الجديد" على 8 مقاعد، وحصلت "الجماعة الإسلامية" على 7 مقاعد.

كما حصلت جبهة "نحو الإصلاح الإسلامي" (تضم الاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية) على 5 مقاعد، وحصل كل من "الحزب الشيوعي الكردستاني" وحزب "كادحي كردستان"، على مقعد واحد لكلٍ منهما، وبحسب نظام المحاصصة (الكوتا)، يتم منح التركمان 5 مقاعد، والمسيحيين 6 مقاعد.

ولتشكيل أي حكومة جديدة في الإقليم، هي بحاجة للحصول على أغلبية (50+1) من إجمالي 111 نائبًا، ما يعني تصويت 56 نائبًا.

وبحسب نتئج الانتخابات، لا يمكن لأي حزب تشكيل الحكومة، حتى الحزب الذي تصدر بقية الأحزاب بعدد النواب، في وقت قرر فيه كل من "الاتحاد الإسلامي"، وحركة "الجيل الجديد"، البقاء في جبهة المعارضة، قبل البدء في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة.