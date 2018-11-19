وزير التعليم الإسرائيلي يعلن بقاءه في حكومة نتنياهو

أعلن وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أنه لن ينسحب من الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو في الوقت الراهن رغم الخلافات الحادة، ما يبدد احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

وقال بينيت إنه سيمنح نتنياهو الوقت لتصحيح مسار الأمور في سلسلة قضايا.

وأضاف: "إذا كان رئيس الوزراء جادا في نواياه وأنا أريد ان أصدق ما قاله بالأمس، فانا أقول لرئيس الوزراء إننا نسحب حاليا كل مطالبنا السياسية وسنساعدك في المهمة الهائلة لجعل إسرائيل تكسب مجددا".

ويأتي ذلك بعدما هدد حزب بينيت "البيت اليهودي" اليميني المتطرف بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم يتم منح الوزير حقيبة الدفاع.

ورفض نتنياهو ذلك رغم الأزمة التي تهدد الحكومة منذ استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان احتجاجا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نتانياهو الاحد إنه سيتولى في الوقت الحالي بنفسه حقيبة الدفاع التي شغرت باستقالة ليبرمان وسيعمل على إقناع بقيّة شركائه في الائتلاف بالبقاء في الحكومة.

وبعد انسحاب ليبرمان وحزبه "إسرائيل بيتنا" باتت غالبية ائتلاف نتنياهو في الكنيست (120 مقعداً) تقتصر على مقعد واحد، لكنّ أطرافاً أخرى في الائتلاف يريدون الحصول على حقيبة الدفاع للبقاء في الحكومة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء.