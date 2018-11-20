الجيش السوري الحر يلقي القبض على زعماء عصابات في منطقة عفرين ومدينة الباب

ألقى الجيش السوري الحر، اليوم الثلاثاء، القبض على زعماء 3 عصابات في عملية بمنطقة عفرين ومدينة الباب شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية محلية، إن عملية أمنية ضد عصابات تضايق السكان في الباب، أفضت إلى القبض على زعيمي عصابتين في المدينة "عبد الرزاق واكي"، و"خالد عثمان"، وأعضاء مجموعتيهما.

وأضافت المصادر أن زعيم عصابة أخرى في عفرين ويدعى "كركوك راور"، سلم هو الآخر نفسه بالإضافة إلى أعضاء مجموعته دون أي مواجهة مع عناصر السوري الحر.

وأشارت المصادر إلى أنه تم خلال العمليتين أيضا، ضبط العديد من الأسلحة بينها قواذف "أر بي جي" وأسلحة رشاشة أخرى.

ولفتت المصادر إلى مواصلة العملية ضد العصابات في المنطقة.