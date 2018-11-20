ولي العهد السعودي يشارك بقمة العشرين بالأرجنتين نهاية نوفمبر

يشارك ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قمة العشرين بالأرجنتين، نهاية الشهر الجاري، ضمن جولة خارجية سيقوم بها آنذاك.

جاء ذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية، عن وزير الطاقة السعودي، خالد عبد العزيز الفالح.

وأوضح الفالح أن بن سلمان سيحضر قمة العشرين بالإرجنيتن، في إطار جولة خارجية سيقوم بها، دون تفاصيل أكثر.

ولم تعلن السلطات السعودية تفاصيل الجولة الخارجية، حتى الساعة 5.30 ت.غ من صباح اليوم الثلاثاء، غير أنها ستكون أول جولة يقوم بها ولي العهد منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي.

ووفق تقارير إعلامية، تعقد قمة العشرين، في دورتها الجديدة، بالأرجنتين، يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ومطلع ديسمبر/كانون أول المقبل، بحضور عدد من قادة العالم.