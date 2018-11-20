ي ب ك/بي كا كا الإرهابي يفرق مظاهرات في الشدادي بالرصاص الحي

أفادت مصادر محلية في محافظة الحسكة شرقي سوريا للأناضول أن مسلحي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي أطلقوا النار على مظاهرات اندلعت في مدينة الشدادي بعد سقوط قذيفة هاون من معسكر للتنظيم، زعم الأخير أن "الأمر تم بطريق الخطأ".

وأشارت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إلى أن القذيفة تسببت بإصابة شخصين، خرج عقبها الأهالي في مظاهرة حاشدة طالبت بخروج "ي ب ك /بي كا كا" من المدينة، فرد عليهم مسلحوه بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين آخرين.

ولفتت إلى أن مسلحي التنظيم تمكنوا من تفريق المتظاهرين بالقوة، فيما نقل الجرحى إلى مشافي المنطقة للعلاج.

وقالت المصادر إن سكان المدينة غاضبون من ممارسات التنظيم القمعية وفي مقدمتها فرض الإتاوات، ما أدى إلى اتساع الاحتجاجات ومشاركة المئات فيها.