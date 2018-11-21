كيف تنظر حكومة إقليم شمال العراق إلى وجود "بي كا كا" الإرهابية على أراضيها؟

قال المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق، سفين دزيي، في مقابلة مع الأناضول، إن قدوم قوات "الحشد الشعبي" إلى سنجار هيأ الفرصة أمام "بي كا كا" والجماعات المرتبطة بها للسيطرة على المنطقة.

وأضاف دزيي أن تعتبر إقليم شمال العراق تعتبر وجود منظمة "بي كا كا" الإرهابية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد، أمرًا "غير مقبول".

وقد سبق لتنظيم "داعش" الإرهابي أن سيطر على سنجار في أغسطس/ آب 2014، قبل أن تطردهم في العام التالي قوات إقليم شمال العراق (البيشمركة).

ثم سيطرت قوات الحكومة الاتحادية على المنطقة العام الماضي، ضمن تحركها لإخراج قوات "البيشمركة" من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

الحشد الشعبي:

ويضيف دزيي إنه "حين بدأت عملية تحرير الموصل (من داعش عام 2016)، كان هناك اتفاق ثلاثي بين أربيل وبغداد والتحالف الدولي" كان يقضي بـ"عدم دخول أي قوة غير شرعية إلى منطقة سنجار"، فيما يتهم متحدث حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية بلسماح للحشد الشعبي بدخول سنجار، بعد تطبيق الاتفاق.

وكان البرلمان العراقي قد أقر في نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2016 -وسط مقاطعة سُنية- قانونًا يحوّل فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي (بعض قادتها على علاقات وثيقة مع إيران) إلى "كيانات قانونية" تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة.

ويعتبر دزيي أن "مجيء الحشد الشعبي إلى سنجار، تسبب في تهيئة البيئة لقدوم بي كا كا والجماعات التابعة لها، والسيطرة على المنطقة". ويشدد متحدث الحكومة على أن "هذا الواقع الناشئ في سنجار غير مقبول".

ويلفت إلى أن المدنيين في المنطقة التي تتواجد فيها "بي كا كا" محرومون من الخدمات والأمن؛ مشيرًا أن "السلطات المحلية غير قادرة على العودة إلى المنطقة".

ويردف: "لا نريد فوضى.. على الحكومة المركزية اتخاذ خطوات لانسحاب تلك المجموعات من سنجار، وعودة الحكومة الشرعية والقوات الاتحادية والشرطة والبيشمركة إليها".

أربيل وبغداد:

تدهورت العلاقات بين بغداد وأربيل على خلفية تنظيم الإقليم العام الماضي، استفتاء باطلا للانفصال عن العراق، لكن تلك العلاقات تحسنت تدريجيًا على مدى الأشهر الأخيرة.

ويجري الجانبان مباحثات بشأن ملفات عالقة منذ سنوات، في مقدمتها مناطق النزاع وحصة الإقليم من ميزانية المالية العامة، إضافة إلى إدارة الثروة النفطية.

ويؤكد دزيي أن "الإقليم جزء من العراق، ويجب تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد".

ويضيف أنه "بعد أحداث العام الماضي.. تتوفر الآن بيئة أكثر ملائمة لتطوير علاقاتنا".

ويتابع: "كل الأحزاب السياسية في الإقليم لديها مشاركة قوية في البرلمان العراقي والحكومة الجديدة، والعلاقات تتجه نحو التطبيع على مراحل، لذا من المهم تهدئة الأجواء".

ويوضح: "يتواجد وفد من وزارة مالية الإقليم في بغداد، للتباحث حول تصحيح الفقرات المتعلقة بحصة الإقليم في مشروع ميزانية العراق لعام 2019 وفقرات أخرى تتعلق بالعراق ككل".

وقبل أيام، أعلنت بغداد توصلها لاتفاق مع الإقليم، لاستئناف تصدير النفط من محافظة كركوك المتنازع عليها (شمال)، عبر خط أنابيب مملوك للإقليم، إلى ميناء "جيهان" التركي على البحر المتوسط.

وقال دزيي إنه "لو تم تصدير نفط كركوك، عبر تركيا، منذ 1 يناير (كانون ثانٍ) 2018 وحتى الآن، لحصل العراق على إيرادات بقيمة ستة مليارات دولار".

ورأى أن "هذه الإيرادات كان يمكن أن تستخدم في العديد من مناطق البلاد، وخاصة كانت ستحل مشاكل أزمة المياه في (محافظة) البصرة (جنوب)".

أربيل وأنقرة:

ترتبط تركيا مع العراق بمعبرين حدودين يقعان في محافظة دهوك بإقليم الشمال، هما: إبراهيم الخليل (فيشخابور من الجانب التركي)، وسرزيرة (أوزوملو من الجانب التركي).

ولهذين المعبرين الفضل في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجارتين تدريجياً حتى وصل عام 2013 إلى 16.7 مليار دولار، نصفه تقريبا مع إقليم الشمال.

لكن حجم التبادل التجاري قد تراجع على مدى السنوات الأربع اللاحقة، إلى نحو عشرة مليارات دولار؛ جراء الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الإقليم "علاقاتنا مع تركيا قائمة على مبدأ الصداقة والاحترام.. ولدينا علاقات في مجال الطاقة والاقتصاد".

وأعرب دزيي عن رغبة أربيل في تعزيز العلاقات مع أنقرة بقوله: "علاقتنا الحالية مع تركيا في مستوى جيد، ونتمنى تطويرها أكثر".