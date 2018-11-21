مصر تسترد من سويسرا 26 قطعة أثرية مهرّبة

أعلنت مصر، الأربعاء، استرداد 26 قطعة أثرية من سويسرا، بينها تمثال شهير للمعبود أنوبيس (إله الموتى) (بحسب المعتقدات القديمة) جرى تهريبها خارج البلاد بطرق غير نظامية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "سفارة مصر لدى سويسرا تسلمت 26 قطعة أثرية مختلفة الأحجام من السلطات السويسرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة".

وأوضح البيان، أن من بين القطع المستردة تمثالا شهيرا للمعبود أنوبيس، وتمثال على هيئة أوشابتي، وعددا من التماثيل الصغيرة على هيئة أوشابتي وبعض التمائم الفرعونية.

وأعربت القاهرة عن شكرها للسلطات السويسرية لإرجاع تلك القطع، وتطلعها لبذل المكتب الفيدرالي السويسري للشؤون الثقافية، باستمرار، الجهود للعمل على حل عدد من القضايا العالقة، والمتعلقة بقطع أثرية مصرية قيّمة أخرى جار العمل على استردادها.

وفي أبريل/ نيسان 2010، وقعت مصر مع سويسرا اتفاقية دخلت حيز النفاذ عام 2011، لمنع الإتجار غير المشروع في المقتنيات الثقافية، والعمل على إعادتها إلى موطنها الأصلي، وفق البيان.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الآثار المصرية فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرا.