مصر تطالب بضرورة وجود مقعد عربي دائم في مجلس الأمن

طالبت القاهرة، بأهمية الاستجابة لمطلب الدول العربية بـ"التمثيل العادل" في مجلس الأمن من خلال مقعد عربي دائم بكافة الصلاحيات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وفق بيان للخارجية المصرية الأربعاء.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، في كلمته بالاجتماع، الذي جرى في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بالموقف الإفريقي الموحد، حول تخصيص مقعدين دائمين على الأقل بكافة الصلاحيات وخمسة مقاعد غير دائمة لإفريقيا.

وشدد على أهمية الاستجابة للمطلب المشروع للدول العربية بالتمثيل العادل في مجلس الأمن، من خلال مقعد دائم بكافة الصلاحيات، لاسيما أن جانبا متعاظما من أعمال المجلس يتعلق بقضايا المنطقة العربية.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، طالبت العديد من الدول العربية بضرورة تخصيص مقعد دائم للعرب بمجلس الأمن.

ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوًا، 5 منهم دائمون، وهم: روسيا، والصين، وفرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، بحيث يتم في كل عام انتخاب 5 دول جديدة.

وتعرضت الهيكلة الحالية لمجلس الأمن لانتقادات شديدة في السنوات الأخيرة، حيث تطالب العديد من دول العالم، لا سيما في الشرق الأوسط، بضمان التمثيل العادل في المجلس.