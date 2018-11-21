منظمة العفو الدولية: معتقلون سعوديون تعرضوا للتعذيب في سجن غربي المملكة

كشفت تقارير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشيونال" تعرض نشطاء سعوديين معتقلين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء عمليات الاستجواب.

وأوضحت التقارير أن المعتقلين تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون ارتكاب جرائم محددة وأن بينهم نساء.

ونقلت المنظمة شهادات ثلاثة معتقلين في سجن "ذهبان" غربي السعودية قالوا فيها إنهم تعرضوا بشكل متكرر للجلد والصعق بالكهرباء، وإن بعضهم أصبح غير قادر على الوقوف.

وأضاف التقرير أن امرأة من المعتقلات تعرضت للتحرش الجنسي من قبل محققين معها كانوا يضعون أقنعة على وجوههم.

وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولية لين معلوف "بعد أسابيع قليلة فقط من القتل الوحشي لجمال خاشقجي، فإن هذه التقارير المروعة عن التعذيب والتحرش الجنسي وغيرها من أشكال سوء المعاملة، إذا تم تأكيدها، ستكشف عن المزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية".

تحذير وتعذيب:

وأوضحت المديرة الإقليمية أن السلطات في سجن "ذهبان" حذرت النشطاء المحتجزين من كشف أي إفادات لعائلاتهم تتعلق بالتعذيب.

وطالبت بأن تفرج السلطات السعودية عن الناشطين المحتجزين، وأن تُجري تحقيقا سريعا وفعالا في تقارير التعذيب وسوء المعاملة.

وذكرت المنظمة أن العديد من النشطاء محتجزون دون تهمة أو تمثيل قانوني.