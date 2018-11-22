الجزائر تطالب بعقد اجتماع لمجلس وزراء اتحاد المغرب العربي  في "أقرب وقت ممكن"

تقدمت الجزائر بطلب عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، وهو الأول منذ سنتين، بهدف "إعادة بعث" المنظمة المشلولة بسبب خلافات الجزائر والرباط، بحسب بيان صدر الخميس.

وكان آخر اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي جرى في تونس في أيار/مايو 2016.

وكان العاهل المغربي محمد السادس دعا الجزائر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر إلى "حوار (...) مباشر)" من خلال "إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور" على أن تقدم الجارة "مقترحات ومبادرات".

وأعلنت الجزائر، التي لم ترد بشكل رسمي على العرض المغربي، إنها "أخطرت رسمياً الأمين العام لاتحاد المغرب العربي" من أجل تنظيم "اجتماع مجلس وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن" بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وأضاف البيان أن "هذه المبادرة تندرج ضمن القناعة الراسخة للجزائر التي أعربت في عديد المرات عن ضرورة الدفع بمسار الصرح المغاربي وبعث مؤسساته".

وأشارت الخارجية إلى أن "بعث اجتماعات مجلس الوزراء، بمبادرة من الجزائر، قد يؤدي (...) الى تنشيط المكونات الأخرى للاتحاد".

كما أنها تأتي امتدادا لتوصيات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا حول الإصلاح المؤسساتي ودور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسار اندماج الدول الإفريقية".

وتشهد العلاقات بين الجارتين الجزائر والمغرب توترا منذ 40 سنة بسبب النزاع حول الصحراء الغربية المستعمرة الوحيدة في أفريقيا التي لم تجد حلا.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية، التي سيطرت عليها تدريجيا منذ 1975، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما تدعم الجزائر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي واجهت المغرب في نزاع مسلح قبل توقيع اتفاق لإطلاق النار في 1991 على أن يتم تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

كما أن الحدود بين الجزائر والمغرب التي تفوق 1500 كلم مغلقة منذ 1994 بعد اتهام الرباط للجزائر بالضلوع في تفجير بمراكش.

وجاء نداء محمد السادس للجزائر بمناسبة الذكرى الـ 43 ل"المسيرة الخضراء" التي تمثل بداية سيطرة المغرب على الصحراء الغربية. وترفض الجزائر ان تكون طرفا في النزاع أو التفاوض مباشرة مع الرباط.

وتنظّم أول مفاوضات دولية حول الصحراء منذ 2012، برعاية المبعوث الدولي هورست كوهلر يومي 5 و6 كانون الأول/ديسمبر في جنيف وتجمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.