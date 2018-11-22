السعودية تعلن عن تنفيذ مناورة جوية مع بريطانيا

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن تنفيذ مناورة جوية مع بريطانيا تحت عنوان "العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018".

ووفق بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن التمرين العسكري يبدأ الأحد المقبل، بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، بمشاركة القوات الجوية السعودية والبريطانية، دون تحديد مدة التدريب.

وقال البيان إن "القوات البريطانية المشاركة في التمرين العسكري أكملت وصولها إلى مقر التمرين بكافة أطقمها الجوية والفنية، حيث ستشارك بـ 8 طائرات من طراز تايفون".

وبهدف التدريب العسكري، بحسب الوكالة، إلى "تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين السعودية وبريطانيا".

وتشهد المنطقة خلال الشهور الأخيرة تكثيفا في التدريبات العسكرية بشكل لافت، كان أبرزها تدريبات "درع العرب 1" بمصر، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و"النجم الساطع" في مصر، في سبتمبر/أ يلول الماضي، بمشاركة قوات عربية وأمريكية.