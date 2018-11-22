كتائب القسام تكشف تفاصيل جديدة عن القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت لغزة

قالت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، إنها وصلت إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط توغل قوة إسرائيلية جنوب القطاع الأسبوع الماضي.

ونشرت كتائب القسّام، اليوم الخميس، صوراً لأشخاص بينهم سيدتين، قالت إنهم من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة، التي تسللت إلى مدينة خانيونس.

وأكدت "القسام"، في بيان، أن "التحقيقات في إطار تسلل تلك القوة لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، لا زالت مستمرة".

ودعت الفلسطينيين إلى "تقديم أي معلومات تتوفر لديهم بخصوص الأشخاص الذين تم نشر صورهم".

كما كشفت صوراً يعتقد أنها التقطت عبر كاميرات مراقبة، للمركبة والشاحنة اللتين استخدمتها القوة الخاصة خلال تواجدها في قطاع غزة.

وكانت "القسام" قد أعلنت في 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، أن قوة إسرائيلية تسللت إلى مدينة خانيونس (جنوب)، واشتبكت عقب اكتشافها مع عناصرها، ما أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص، ومقتل ضابط إسرائيلي.